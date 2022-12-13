Подмосковье 13 декабря 2022, 22:14 Самозанятые Подмосковья начнут получать выплаты по больничному со следующего года

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Самозанятые Московской области смогут получать выплаты по больничному с июля 2023 года. Это станет возможным, если данную категорию лиц включат в обновленную программу добровольного социального страхования на случай временной нетрудоспособности.

С подобной инициативой выступил Минтруд России. По предварительным данным, право самозанятого на выплаты по больничному будет законодательно закреплено с июля 2023 года.

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«В настоящее время самозанятым выплаты по временной нетрудоспособности не положены, поскольку они не уплачивают страховые взносы. Чтобы все-таки получать выплаты, они могут заключить договор с Фондом соцстрахования на добровольное медицинское страхование или же совмещать самозанятость с работой по трудовому договору», — пояснил председатель Комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.

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Согласно предложенному механизму, самозанятый ежемесячно будет отчислять часть дохода на страховые взносы, а когда наступит страховой случай, он получит гарантированную выплату.

Отмечается, что размер больничного будет зависеть от страхового стажа и периода уплаты взносов. В 2023 году размер базового страхуемого дохода составит 32,4 тысячи рублей, соответственно, ежемесячный взнос будет 1247 рублей.

Подключиться к программе добровольного социального страхования для самозанятых можно через приложение «Мой налог».

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