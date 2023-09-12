12 сентября 2023, 13:42
Самозанятые из Подмосковья смогут бесплатно получить цифровую подпись
Новая услуга стала доступна для самозанятых в центре «Мой бизнес». Теперь здесь можно бесплатно получить электронную цифровую подпись.
ЭЦП необходима предпринимателям для получения государственных услуг и услуг центра «Мой бизнес», сдачи электронной отчетности и ведения электронного документооборота.
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Услуга оказывается бесплатно. Для получения нужно обратиться в один из удостоверяющих центров по ссылке на Инвестиционном портале Московской области.
Вопросы можно задать по номеру горячей линии 0150 или по телефонам: +7 499 645-64-00, +7 (499) 645-64-00 (добавочные 128, 133, 139, 266).
Поддержку бизнесу оказывают в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент России.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса в регионе. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Самозанятые
Поддержка предпринимателей в Московской области
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