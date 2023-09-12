Подмосковье 12 сентября 2023, 13:42 Самозанятые из Подмосковья смогут бесплатно получить цифровую подпись Unsplash

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Новая услуга стала доступна для самозанятых в центре «Мой бизнес». Теперь здесь можно бесплатно получить электронную цифровую подпись.

ЭЦП необходима предпринимателям для получения государственных услуг и услуг центра «Мой бизнес», сдачи электронной отчетности и ведения электронного документооборота.

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Услуга оказывается бесплатно. Для получения нужно обратиться в один из удостоверяющих центров по ссылке на Инвестиционном портале Московской области.

Вопросы можно задать по номеру горячей линии 0150 или по телефонам: +7 499 645-64-00, +7 (499) 645-64-00 (добавочные 128, 133, 139, 266).

Поддержку бизнесу оказывают в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса в регионе. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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