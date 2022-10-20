Самозанятые из Подмосковья смогут бесплатно обучиться работе на маркетплейсах | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 11:39 Самозанятые из Подмосковья смогут бесплатно обучиться работе на маркетплейсах

Читать 360tv в

Бесплатная образовательная программа для самозанятых «Менеджер маркетплейсов» стартует в Подмосковье 22 октября. На ней участники научатся работать с интернет-площадками и продвигать свои товары.

Программа продлится до 3 декабря. За это время эксперты расскажут о своем опыте, научат участников анализировать площадки, создавать поставки, размещать товары и продвигать их. Также спикеры поделятся полезными сервисами для успешной работы.

Реклама

В чате ученики смогут общаться с предпринимателями региона, а в финале они получат сертификат, чек-листы и шаблоны для работы. Также им будут два месяца доступны записи онлайн-лекций.

Реклама

Спикерами курса станут предприниматели, которые уже имели опыт работы с маркетплейсами. Среди них владелец производства дизайнерского декора и развивающих игрушек COOLWOOdecor Алина Гончаренко и эксперт по российским и зарубежным маркетплейсам Ярослав Фешин.

Регистрация участников будет открыта до 22 октября на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев попросил Мишустина привлечь малый и средний бизнес к подготовке студентов в колледжах. По его словам, такой шаг особенно важен в период большой работы над импортозамещением, когда предприятия сами создают заказ на подготовку необходимых им кадров.