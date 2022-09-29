Самозанятые фермеры смогут получать льготные места на ярмарках в Подмосковье | 360°

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Самозанятые фермеры смогут получать льготные места на ярмарках в Подмосковье

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Самозанятые смогут получать места на ярмарках на льготных условиях для продажи сельхозпродукции в Подмосковье. Об этом сообщил зампред правительства региона Георгий Филимонов.

Льготные места будут доступны для продажи овощей, фруктов, ягод, молочной продукции и мяса. Для этого необходимо иметь статус самозанятого.

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«Льготных мест для торговли будет не менее 25%», — добавил зампред.

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Для того, чтобы стать самозанятые в Подмосковье нужно зарегистрироваться на сайте налоговой службы или «Госуслугах». Среди условий — доход, не превышающий 2,4 миллиона рублей в год и отсутствие работодателя. Владеющие таким статусом платят налог всего 4%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о почти полном отсутствии безработицы в Подмосковье. Он назвал главной задачей улучшение условий труда.

Сельское хозяйство

Самозанятые

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