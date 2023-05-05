Подмосковье 05 мая 2023, 19:45 Самозахваты земельных участков выявили в 3 округах Подмосковья

Читать 360tv в

В Богородском, Балашихе и Домодедове выявили незаконный захват земельных участков. Об этом сообщили в министерстве имущественных отношений Московской области.

«В каждом случае фактические границы земельного участка превышали границы, внесенные в единый государственный реестр недвижимости», — уточнили в ведомстве.

Реклама

Собственникам земель направили уведомления об освобождении захваченных территорий. В итоге граждане устранили нарушения с помощью услуги по перераспределению.

В результате в бюджет Подмосковья поступило более 1,1 миллиона рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».