Самозахват и нарушения с использованием земли выявили во время проверки в Реутове

Самозахват и использование земли не по целевому назначению выявили на двух улицах в городском округе Реутов. Рейд провела делегация Минмособлимущества вместе с муниципальными земельными инспекторами.

С помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья» были осмотрены два земельных участка у дома № 7 на улице Молодежная и возле дома 39А на улице Советская, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Там были зафиксированы самозахват и использование земли не по целевому назначению. Теперь в отношении правообладателей будет назначена проверка, материалы которой передадут в Росреестр для принятия решения о штрафах.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова уточнила, что штрафы, которые грозят собственникам земельных участков за такие правонарушения, могут достичь 700 тысяч рублей.

За самозахват физические лица должны будут оплатить штраф в размере от пяти тысяч рублей, юридические лица — от 100 тысяч рублей, а за нецелевое использование земли физлицам грозит от 10 до 100 тысяч рублей штрафа, а юрлицам — от 100 до 700 тысяч.

По ее словам, в план осмотров муниципального земельного контроля Реутова попало 84 земельных участка, которые были загружены в программу «Проверки Подмосковья» для осмотра как имеющие высокий риск обнаружения нарушений. На сегодняшний день все осмотры проведены. На 55 участках выявлены признаки нецелевого использования земель, а на 12 — самозахват.

Адигамова, заместитель министра имущественных отношений Подмосковья Геннадий Герасимов, глава городского округа Реутов Станислав Каторов также обсудили вопросы пополнения бюджета от распоряжения землей и имуществом. В совещании приняли участие главный специалист-эксперт Балашихинского отдела управления Росреестра по Московской области Михаил Сухоруков и представители комитета по управлению муниципальным имуществом округа и профильных отделов администрации.