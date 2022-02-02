Самовольно построенный парк-отель начали сносить в Клину

Клину приступили к сносу самовольно возведенного в водоохранной зоне парк-отеля. Об этом сообщили в ГУ региональной безопасности Подмосковья.

«Губернатором Московской области поставлен на особый контроль вопрос борьбы с существованием на территории региона объектов самостроя. К таким „горе-постройкам“ относятся незаконные хостелы, объекты, построенные с нарушением градостроительных правил, и все сооружения, возведенные в природоохранных зонах», — отметил зампредседателя правительства Московской области — руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

Специализированная организация 2-го февраля приступила к работам по сносу парк-отеля, который по закону не может располагаться на землях водоохранной зоны.

«Доступа к этому пруду нет не только местным жителям, которые должны в жаркое время года охлаждаться, но и если вдруг случится какая-то пожарная ситуация или экстремальная, то невозможно даже набрать шлангами воды», — отметила экоактивист Лилия Белова.

Данный участок в 2004 году был передан предпринимателю для строительства пожарного водоема, однако бизнесмен построил объект загородного отдыха.

На территории — девять построек: сауна, кафе и гостевые дома. Их незаконно возвели в водоохраной зоне. Муниципалитет расторг договор аренды. В 2019 году суд признал эти сооружения самостроем, сносить их должен был собственник зданий, но он этого не сделал.

«Администрация воспользовалась отработанным в Московской области правовым механизмом. Обратилась в суд за изменением способа и порядка по решению суда. И вот, получив такое право вместе с судебными приставами, коммунальными службами и специализированной организацией для сноса вышли на снос этих зданий, которые здесь находятся незаконно», — сказал замруководителя Главного управления региональной безопасности Московской области Артем Черепякин.

Собственник построек знал о решении суда, но приезд техники все равно оказался неожиданностью для работников этой зоны отдыха.

До конца февраля в «Клинском Заозерье» демонтируют здания и вывезут мусор. Работы проводит муниципалитет, но оплачивать их все равно придется собственнику — как и штраф за уклонение от исполнения решения суда. Завершить демонтаж зданий и вывезти строительный мусор планируется до конца февраля.