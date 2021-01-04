Самовар на 300 литров установят в парке Подольска

«На гастрономическом шоу „НеобыЧАЙный фестиваль“ гости праздника смогут продегустировать продукцию подольских предприятий: Яковлевской чаеразвесочной фабрики, пекарен, кондитерских и других производителей. Изюминкой фестиваля станет жаровой двухстеночный „Царь-самовар“ объемом 300 литров, из которого можно будет продегустировать ароматный чай», — приводит агентство слова чиновника.

Денисов напомнил, что в Подольске продолжаются праздничные новогодние мероприятия. Вчера в городе прошел фестиваль «Волшебные санки».

5 января состоится фестиваль «Ледовая феерия», а 8 января — «НеобыЧАЙный фестиваль» с огромным самоваром, ярмаркой, мастер-классами и угощениями.