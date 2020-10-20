Снести или оставить. Жители Подмосковья смогут выявлять самострои в мобильном приложении

Мобильное приложение поможет жителям Подмосковья самостоятельно выявить самострои и узнать, что их ждет — снос или реконструкция. Это сделает города красивее, а понадобятся лишь телефон и энтузиазм.

Функция уже появилась в приложении «Подмосковные стройки». Она проста в использовании: достаточно взять телефон и навести его камеру на помещение.

Активные жители либо увидят сведения о здании, либо, если их нет, смогут оставить свои обращения на портале «Добродел». Их автоматически передадут Главгосстройнадзору.

Инспекторы оперативно приедут на место, чтобы разобраться с судьбой каждого помещения. Это отметил начальник ведомства Артур Гарибян.

Самовольное строительство создает региону негативный фон, поэтому держим вопрос на особом контроле. У Главгосстройнадзора не стоит задачи провести зачистку или снести данные объекты. Мы разбираемся в каждой ситуации и работаем по законодательству Артур Гарибян.

Он уточнил, что если постройку можно привести в надлежащий вид, то инспекторы помогают ее владельцу сделать это, ведь все новые объекты — дополнительные налоги в областной бюджет.

«Но для тех, кто нарушает закон и не хочет работать честно, мы применяем самые жесткие меры, так как безопасность жителей на первом месте», — подчеркнул Артур Гарибян.

Приложение «Подмосковные стройки» заработало в Подмосковье с прошлого года. Оно размещено на портале «Добродел».