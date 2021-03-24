Самолеты «России» расскажут о туристической привлекательности Подмосковья

Комитет по туризму Подмосковья и авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») заключили соглашение об информационном партнерстве. Они будут совместно продвигать туристический потенциал Московской области среди пассажиров авиакомпании. Главная задача — популяризировать отдых в регионе среди авиапассажиров.

Каждый путешественник, который воспользуется услугами «России», сможет увидеть, что Москва — это не главная часть московского региона. Кроме столицы, в нем есть ряд исторически важных городов с интересной историей, которые только начинают раскрывать свой туристический потенциал.

В одно время с заключением соглашения авиакомпания запустила специальный проект, в рамках которого присвоит воздушным судам имена городов Московской области. Сейчас в авиапарке «России» уже стоят лайнеры Superjet 100, которые назвали в честь Сергиева Посада, Звенигорода и Дмитрова. Первым отечественным самолетом, который получил имя города Подмосковья, стал авиалайнер «Сергиев Посад» — он выполняет рейсы с февраля 2021 года. В скором времени другие самолеты тоже получат имена других подмосковных городов.

Новым самолетам парка Superjet 100 решили присваивать в рамках единого концептуального подхода, который утвердили в конце 2020 года. Этот проект позволит приобщить путешественников к истории страны, а также повысить их интерес к местам и событиям, которые повлияли на формирование России и современной жизни общества. Такие самолеты смогут увидеть пассажиры расположенного в Московской области аэропорта Шереметьево.

Благодаря совместному проекту авиакомпании и комитета по туризму Московской области пассажиры смогут получить доступ к качественной информации об архитектурных жемчужинах, памятниках деревянного зодчества, старинных усадьбах, музеях, народных художественных промыслах и красотах русской природы, которыми славится Подмосковье.