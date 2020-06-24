Самолеты на парад Победы летели из Кубинки. Как это было

Военный аэродром Кубинка в буквальном смысле — отправная точка воздушной части парада. Кубинка помимо того, что является местом базирования легендарных пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи», это еще и один из восьми российских аэродромов, откуда в небо поднимаются 75 вертолетов и самолетов на парад Победы.

Именно с аэродрома начинается воздушная часть парада. С подготовки самолетов, с настроя летчиков.

Воздушная часть парада 24 июня полностью совпадает с той, которая несмотря на пандемию все-таки состоялась 9 мая. Из Кубинки взлетели 22 самолета, три из них — дублирующие.

Первыми на взлетной полосе появились Су-30СМ. Многоцелевые истребители. Это легендарная пилотажная группа «Русские Витязи». Сегодня их без преувеличения знает весь мир. Через секунды они выстраиваются в небе ромбом.

Следующими на взлетной полосе появились 5 МиГ-29СМТ. Это многоцелевые фронтовые истребители. Над Красной площадью пролетели четыре. Один дублирующий.

По уже сложившейся традиции «Витязи» и «Стрижи» выступили в завершении воздушной части парада. На параде экипажи авиагрупп на пяти истребителях Су-30СМ и четырех МиГ-29 на скорости около 550 километров в час показали легендарный «Кубинский бриллиант».

Воздушная часть парада наравне с прохождением наземной боевой техники на Красной площади всегда была невероятно зрелищной и впечатляющей. На минимальных допустимых высотах и скоростях машины группами, имитирующими реальное боевое построение, проносятся над всей столицей. И все это за пять минут.

Начало пути на Красную площадь смотрите в сюжете канала «360».