Самолет с вывезенными из Сирии российскими детьми приземлился в Подмосковье

В подмосковном Чкаловске приземлился самолет, на борту которого находились 14 российских детей, вывезенных из лагерей в Сирии и приюта в Дамаске. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в РФ.

«Сегодня в результате трехдневного визита на территорию Сирии, а также ряда ранее достигнутых договоренностей, сотрудниками аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка в Россию возвращены 14 детей в возрасте от трех до 15 лет», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что девять из прибывших детей вывезли с территории лагерей беженцев, расположенных в Заевфратье, еще пятеро находились в приютах Дамаска.

Несовершеннолетних граждан России, находящихся на территориях Ирака и Сирии, начали разыскивать с лета 2017 года. Это сделано по поручению президента РФ Владимира Путина. Курирует работу детский омбудсмен.

Ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила, что из Сирии в Россию вывезено еще девять российских детей.