Самолет с вывезенными из Сирии российскими детьми приземлился в Подмосковье

Самолет с 10 российскими детьми на борту, которые были вывезены из лагерей Сирии, приземлился в подмосковном аэропорту Чкаловский. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам ребенка в РФ.

«Сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребенка возвратили на родину 10 российских детей, находившихся в лагере беженцев Рож. <…> Самолет ВКС России с детьми ночью совершил посадку на Подмосковном аэродроме Чкаловский», — сказано в сообщении пресс-службы.

Среди вывезенных российских детей шесть мальчиков и четыре девочки, возрастом от пяти до 17 лет. Детей в полете сопровождали врачи, психологи, а также представители детского омбудсмена.

Детей направили в столичное медицинское учреждение для обследования и реабилитации, отметил RT.

В феврале в Россию из Сирии были возвращены еще 14 детей в возрасте от трех до 15 лет. Из них девять детей вывезли с территории лагерей беженцев, расположенных в Заевфратье, еще пятеро находились в приютах Дамаска.