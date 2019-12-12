Самолет с пассажирами на борту загорелся в аэропорту Шереметьево. Но только в рамках учений

Пожарные инсценировали возгорание самолета с пассажирами на борту на учениях в Шереметьево. По легенде, Airbus А320 совершает аварийную посадку в аэропорту. У него загорелся левый двигатель и нижняя часть фюзеляжа. В этот момент на борту было 104 человека: 98 пассажиров, из них 5 детей, при этом 3 ребенка-инвалида и 6 членов экипажа. Задача экстренных служб — вывести из горящего лайнера всех.

«Сложность пожаров на воздушных суднах заключается в том, что после посадки у нас есть мало времени, чтобы провести наши действия и спасти максимальное количество людей», — отметил начальник отдела организации пожаротушения ГУ МЧС России по региону Дмитрий Киселев.

Источник фото: телеканал «360»

На место предполагаемого ЧП экстренные службы аэропорта и региона прибыли за считанные минуты. Ведь современные пожарные машины за 40 секунд разгоняются до 80 километров в час.

Источник фото: телеканал «360»

На месте спасатели отработали слаженно и быстро, пламя потушили за несколько минут. В этот раз по сценарию спасли 102 человека, 12 пострадало, 2 погибли.

Источник фото: телеканал «360»

«Цели данного учения — вы видите — они достигнуты, оценка положительная», — прокомментировал начальник ГУ МЧС России по региону Сергей Полетыкин.

Источник фото: телеканал «360»

Учения проходили на 3-й взлетно-посадочной полосе, которая открылась в сентябре этого года. Тушили воздушное судно 150 человек и 40 единиц техники. Ежедневно в аэропорту Шереметьево дежурят 60 пожарных.

Источник фото: телеканал «360»

«Основная наша задача — оказание необходимой помощи и содействие тем пассажирам, которые прилетели на аварийном борту и те пассажиры, встречающие или родственники, которые прибывают в аэропорт», — сказал зам. гендиректора аэропорта Шереметьево Олег Никулин.

Источник фото: телеканал «360»

С места катастрофы пассажиров распределяют в больницы. Кому-то помощь оказывают на месте, работают и психологи.

«Для нас очень важно своевременно прибыть на место происшествия, зафиксировать следы и всю возможную информацию, которая потом поможет нам установить причины прозошедших событий», — отметил руководитель Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ Сергей Вазюлин.

Источник фото: телеканал «360»

В случае прошедших учений — причина была в шасси. При заходе вышла только левая стойка — случай в авиапроисшествиях распространенный. И счет здесь идет на секунды. Человеческая жизнь зависит от слаженности всех экстренных служб, поэтому проводить регулярно такие учения крайне необходимо.