Самолет авиакомпании «Россия» назвали в честь Волоколамска

Авиакомпания «Россия» назвала новый самолет Superjet 100 в честь Волоколамска. Его презентовали в аэропорту Шереметьево. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по туризму Московской области.

Воздушное судно рассчитано на перевозку 87 пассажиров. Лайнеру выбрали имя во время всероссийского конкурса-голосования. Авиакомпания «Россия» проводит опросы среди жителей уже давно. Воздушные суда называют в честь городов — туристических центров страны. Конкурс проходит при поддержке Общероссийского народного фронта в рамках проекта «Путешествуем по России».

Имя самолета «Волоколамск» и изображение герба города нанесли на фюзеляж лайнера.

«В голосовании приняли участие 16 349 человек. С отрывом туристы отдали свое предпочтение самому древнему городу Московской области — Волоколамску. Теперь именем города назван самолет», — пояснил координатор проекта ОНФ «Путешествуем по России» Денис Полунчуков.

Он отметил, что новое имя самолета будет привлекать внимание туристов к Волоколамску и они будут чаще выбирать город для путешествия. За название «Волоколамск» для лайнера проголосовали 7177 человек.

Волоколамск является старейшим городов в Подмосковье. Уже в XII веке он был важным торговым пунктом на пути из Великого Новгорода в столицу.

Туристы смогут окунуться в историю города, ведь там осталось множество древних зданий и музеев, которые хранят память поколений. Среди самых известных достопримечательностей: Волоколамский кремль, древние монастыри и церкви, памятники, которые посвящены героям и боям Великой Отечественной войны.

«Как известно, обычай присваивать судам имена городов имеет очень древние корни. Авиакомпания „Россия“ продолжает эту замечательную традицию, и сегодня мы встречаем авиалайнер, который несет гордое имя Волоколамска на своем борту», — отметила во время торжественной презентации самолета Superjet 100 «Волоколамск» вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

Она уточнила, что самолет будет выполнять рейсы по всей стране.

«Люди в разных уголках России узнают о Волоколамске. И, я уверена, захотят посетить этот замечательный и гостеприимный город», — заключила Виртуозова.

Волоколамск стал не первым подмосковным городом, в честь которого назвали самолет. В парке авиакомпании уже есть лайнеры с именами «Сергиев Посад», «Звенигород», «Дмитров», «Талдом» и «Истра».

«Выполняя полеты по внутрироссийским региональным направлениям, эти самолеты рассказывают пассажирам о многообразии туристического потенциала Московской области и позволяют привлечь внимание россиян к уникальным с исторической и культурной точки зрения городам, находящимся в непосредственной близости от столицы», — отметил пресс-секретарь авиакомпании Сергей Стариков.