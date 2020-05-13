Самоизоляция среди природы. Парк-отель в подмосковной Рузе продолжил работать, соблюдая санитарные нормы

Подмосковный эко-отель «Актер-Руза» принимает гостей в период самоизоляции. Там выполняют все требования Роспотребнадзора — соблюдают социальную дистанцию, носят защитные маски и перчатки, а рыбалка и шашлыки запрещены.

Это 22 гектара леса вблизи набережной. Всем желающим здесь отдохнуть необходимо неукоснительно соблюдать санитарные требования. Они начинаются уже на пороге.

«Зайти можно только по два человека. Если семьей, то можно с ребенком. Каждый социальную дистанцию соблюдает, здесь все расчерчено», — рассказала генеральный директор отеля Анна Бальцер.

Уже на ресепшне встречает сотрудник в маске и перчатках. Так выглядят и все остальные работники. Гостям тоже потребуется надевать маску. Если ее нет, то средство защиты выдадут. А еще измерят температуру уже при въезде.

Во всех зонах отдыха есть антисептики. Уборка помещений — каждые два часа. Загрузка отеля не больше 20% — это согласно требованиям Роспотребнадзора.

Все подробности — в репортаже «360».