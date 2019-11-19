Самого быстрого и точного стрелка российской армии определят на чемпионате в парке «Патриот»

В парке «Патриот» стартовал чемпионат Министерства обороны по тактической стрельбе. В нем принимают участие бойцы спецназа внутренних войск, морпехи, СОБР и РЫСЬ из МВД, а также десантные соединения — всего около трехсот человек из 260 подразделений со всей России.

Боец заходит через дверь и сразу же поражает из пистолета мишень. Затем проходит по корридору дальше. Всего этим маршрутом за три дня пройдет несколько сотен бойцов из разных подразделений.

Инструкторы не делают скидок тем, кто представляет обычные войска — вышел на рубеж, будь добр соответствовать. Да и судьи понимают, кто скорее всего заберет медали, но все же не торопятся загадывать.

«В сравнении с мотостреловыми соединениями — спецназ лучше подготовлен, однозначно, есть у нас опыт работы с ним, очень длительный, на протяжении 15 лет наверно мы с ними сотрудничаем и, конечно, они лучше адаптированы к условиям матчевых соревнований, они имеют достаточно большой опыт, конечно, я предполагаю, что будет именно так, но от сюрпризов никто не застрахован, в этом и интрига матча», — говорит главный судья чемпионата Александр Коротков.

Все, кто сегодня приехал на соревнования в Подмосковье, уже оставили позади около 16 тысяч сослуживцев. Впереди у них семь лабиринтов и парный бой. Задача — потратить как можно меньше времени и патронов на каждое задание. Но трудно не только бойцам, судей пришлось готовить отдельно. Ведь когда в такой коридор входят спортсмены — они, к примеру, не кидают гранаты, а это тоже надо учитывать.

«Приходится работать в условиях, когда — видите погоду? Гражданские соревнования проходят, когда потеплее и посуше, военные работают в любую погоду и они в стандартной экипировке, на другую поменять не могут. Поэтому сложность есть как для судейства, так и для выполнения упражнения самими стрелками», — сказал главный судья чемпионата Александр Коротков.

Сами военные отмечают, что такие коридоры очень полезны для стрелковой подготовки и отработки механики движений, хотя и в них есть недочеты — к примеру, в реальном столкновении бойцы всегда работают из-за укрытия, чего не происходит в тактическом коридоре. И набор — в большинстве подразделений у солдата только автомат. Но как оказалось, с короткоствольным оружием бойцы знакомы не понаслышке и видят в нем огромную пользу.

«Короткий ствол — он необходим каждому, потому что он может спасти жизнь и дать второй шанс, во время утыкания оружия, резкой аварии и где времени нет на устранение — есть необходимость перейти на короткий ствол», — рассказывает сержант морской пехоты Тихоокеанского флота Эмиль.

Впереди у военных еще несколько дней соревнований. Битва за медали будет не шуточная, хотя как говорят знатоки, бойцы особо друг с другом не соревнуются, работают скорее с внутренним азартом. Стать лучшим стрелком российской армии наверняка мечтает любой человек с погонами, а тут только один противник — собственная несобранность и нервозность, которые и нужно победить.