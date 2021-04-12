Самого большого в мире бронзового коня сделают в Подмосковье. Он отправится в Книгу рекордов Гиннесса

Скульпторы в Жуковском завершают работы по отливу из бронзы самой большой в мире скульптуры коня, остались лишь небольшие детали. Вместе с постаментом высота изваяния составит 25 метров. Делают его по заказу правительства Узбекистана и установят в городе Ургенч. Пока конь еще в Подмосковье, на него поехал взглянуть корреспондент «360».

Больше конь только в Монголии — вместе с Чингисханом он 50 метров в высоту, но он не из бронзы. Так что этот памятник будет отмечен в Книге рекордов Гиннесса, как самый большой конь из бронзы.

«Не то что они захотели, чтобы он был самый большой. Нет, такого не было. Если бы они хотели сделать самого большого, они могли бы и 50 метров заказать. Он оптимальный для архитектурного пространства этого города, для обзора именно той архитектурной среды», — отметил скульптор, автор проекта Виталий Казанский.

На скульптуре конь будет не один. Его оседлает народный герой Узбекистана Джелал ад-Дин Мангуберди, который ровно 1200 лет назад возглавлял сопротивление монгольскому вторжению.

Примечательно, что высшее руководство Узбекистана заказало эту скульптуру именно у наших подмосковных мастеров. Учитывая, что всю эту невероятную конструкцию еще надо будет туда привезти.

«Коней такого масштаба еще никто не делал. Мы делали коня немного поменьше, для Турции. Они увидели этого коня и решили, что мы сможем сделать такого, но больше», — рассказал генеральный директор ООО «Лит Арт» Александр Устенко.

Над проектом работали два года. Авторы предлагали несколько вариантов скульптуры. В итоге финальную версию одобрил лично президент Узбекистана.

По мнению корреспондента «360», морда у коня получилась очень милая и добрая, но сами создатели так не считают.

«Это вам показалось, что она добрая. На самом деле никакой он не добрый. Про добрую морду можно вообще не говорить, а то они расстроятся. Они хотят, чтобы она злая была. Мы для этого рот ему открыли, зубы вытащили. Вообще скульптуру надо показывать только в сборе», — объясняет скульптор, автор проекта Виталий Казанский.

Вот только в сборе ее суждено увидеть будет только жителям Узбекистана. Ну и туристам, конечно.

Кстати, эту работу сделали те же мастера, которые сейчас заняты изготовлением нового памятника Аленке для Нововоронежа. После скандала с предыдущей скульптурой заказ получили наши подмосковные авторы.

Обе скульптуры — и коня, и Аленки — будут полностью готовы почти одновременно — к середине июня.