Подмосковье 21 февраля 2023, 16:52 Самое высокое в России чучело сожгут на Масленицу в Горках Ленинских

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Конструкцию высотой 15,5 метра собирали три недели, для чего потребовалось 60 метров досок, 500 метров бруса и 78 метров ткани. В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, как создавалось самое высокое масленичное чучело в России, которое сожгут в музее-заповеднике «Горки Ленинские».

Чучело состоит из нескольких этажей. Низ конструкции укрепили бревнами, а середину набили соломой.

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Праздник начнется в «Горках Ленинских» 25 февраля в 13:00. Здесь для гостей подготовили очень насыщенную разнообразную программу с традиционными забавами. Взрослые и дети смогут разделиться на команды и перетягивать канат, биться подушками на бревне или попробовать свои силы в других шуточных конкурсах. Желающие познакомятся с древней славянской традицией «Бужение медведя».

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Блины с разными начинками можно будет отведать на ярмарке. Здесь же будет организована торговля сувенирами из дерева, шерсти и стекла, а также фермерскими продуктами и сладостями ручной работы.

Атмосферу праздника поддержат фольклорный театр и вокальный коллектив. Ежегодно Масленицу в «Горках Ленинских» посещают тысячи гостей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно узнать новости о любых культурных событиях, которые проводятся в Подмосковье. Сейчас там можно найти много масленичных мероприятий, включая необычные.