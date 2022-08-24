Самое высокое в Подмосковье колесо обозрения установят в Химках

В Химках в парке Толстого появится колесо обозрения — оно станет самым высоким в Московской области. Специалисты уже начали инженерно-геологические работы. При помощи буровой установки они отберут пробы грунта и отправят их в лабораторию на анализ.

Пресс-секретарь дирекции парков городского округа Химки Светлана Горячева уточнила, что после экспертизы примут решение о фундаменте, установят его и металлоконструкции. Конечным этапом станет установка самих кабинок.

Анализ грунта займет две недели. Отчет передадут подрядчику. Основываясь на полученных данных, и определят тип фундамента и на какую глубину забивать сваи под аттракцион.

Новое колесо обозрения установят на месте демонтированного несколько лет назад. Оно будет почти вдвое выше предыдущего — 50 метров. Каждую из 24-х кабинок оборудуют системой обогрева и вентиляции. Работать аттракцион станет круглый год. Одновременно прогуляться над Химками смогут 144 человека.

«Химчане с большим трепетом ждут установки колеса обозрения. Оно будет самое высокое в Московской области. Само по себе колесо — символ нашего города, всеми любимый, поэтому ждем», — отметила депутат Совета депутатов округа Инна Монастырская.

Установка нового колеса обозрения не единственное, что изменится в парке Толстого. Первый этап реконструкции зоны отдыха завершится в октябре: к тому времени полностью заменят дорожно-тропиночную сеть и установят малые архитектурные формы.

Весной начнут обустройство набережной и пляжных зон. Обновленный парк откроется осенью 2023 года, а колесо обозрения даже раньше — прокатиться на нем можно будет уже в конце 2022-го.