Подмосковье 02 марта 2023, 17:00 Самое высокое в Подмосковье колесо обозрения откроют в Химках 1 мая

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Монтаж нового колеса обозрения высотой 50 метров завершают в старейшем парке Химок имени Толстого. Его планируется открыть 1 мая, оно станет самым высоким в Подмосковье.

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с членами общественного совета парков городского округа и представителями подрядной организации проверили работы по установке колеса обозрения.

Аттракцион разработала отечественная компания, все элементы — российского производства. Каркас колеса уже полностью смонтировали. В ближайшее время начнется установка 24 пассажирских кабинок. Планируем, что новое колесо начнет работу уже 1 мая с открытием паркового сезона в городе. Дмитрий Волошин

Монтаж аттракциона начался в январе 2023 года — установили бетонное основание в 200 тонн, восемь опор и само колесо. Его будут приводить в движение 96 мощных рельсов.

Место для нового аттракциона выбрали с учетом пожеланий химчан — на центральной аллее парка, где ранее стояло старое 30-метровое колесо обозрения.

Одновременно прокатиться на аттракционе смогут 144 пассажира. Он будет функционировать круглый год за счет встроенной системы климат-контроля. Вечером там будет работать интерактивная иллюминация.

Монтаж конструкции проходит в рамках комплексной реконструкции парка Толстого при поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Основные работы планируют завершить уже в 2023 году.

Здесь обустроят дорожно-тропиночную сеть и велодорожки, смотровую, детскую и спортивную площадки, сцену с амфитеатром и сухой фонтан. Также в ближайшие годы в парке Толстого появится отдельная зона аттракционов.

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