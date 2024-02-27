Подмосковье 27 февраля 2024, 14:21 Самое высокое чучело России сожгут на Масленице в Горках Ленинских Музей-заповедник «Горки Ленинские»

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Масленицу отпразднуют в музее-заповеднике «Горки Ленинские» 16 марта. Планируется, что здесь сожгут самое высокое чучело в России, о чем сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На создание конструкции понадобится три недели, 60 метров досок, 500 метров бруса и 80 метров ткани. Сжечь чучело планируется на масштабном красочном шоу.

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«В этом году мы поменяли локацию и формат праздника, разнообразили программу, привлекли лучших фолк-исполнителей страны. Для полного погружения в праздник создали семейный масленичный тур», — рассказал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд

Гостей ждут традиционные масленичные забавы и бой с участием профессиональных реконструкторов. В программе дня барабанное шоу, балалайки, хороводы, тысяча разноцветных лент, специальная детская программа, блинный рынок, кулинарные поединки и фото на фоне гигантского горящего чучела.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая обновляется каждый день. Сейчас там уже можно найти активности на Масленицу.

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