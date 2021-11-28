«Самое дорогое и любимое». Воробьев поздравил жительниц Подмосковья с Днем матери

Для каждого человека мама — это святое, самое дорогое и любимое. Именно она всегда находится рядом в самые тяжелые моменты. Об этом в своем поздравлении с Днем матери написал губернатор Московской области Андрей Воробьев на своей странице в Instagram.

«Поздравляю всех матерей с этим важным днем! Для каждого человека мама — это святое, самое дорогое и любимое. Именно мама рядом в самые тяжелые моменты. Благодарю вас за вашу заботу, любовь, ответственность и очень сложный труд в воспитании наших детей. Желаю, чтобы детки чаще улыбались и радовали своими достижениями. С праздником, с Днем матери», — говорится в сообщении.

День матери в России учредили в 1998 году и начали отмечать в последнее воскресенье ноября. Символом праздника считается цветок незабудки.

Накануне Андрей Воробьев и на торжественной церемонии, посвященной Дню матери, рассказал, что количество многодетных семей в Московской области увеличилось до 91 тысячи. Это в три раза больше, чем в 2013 году.

«Мы всегда сравниваем — было, стало, что мы прошли. В 2013 году в Московской области было 30,5 тысячи многодетных семей. Сейчас заканчивается 2021 год. Многодетных семей у нас почти 91 тысяча», — отметил глава Подмосковья.

В Московской области в сентябре этого года ввели понятие «льготный статус многодетной семьи». Для его получения достаточно, чтобы один из родителей и трое детей имели подмосковную регистрацию. Этот статус позволяет получать компенсацию расходов на услуги ЖКХ, льготный проезд, а также еще четыре другие меры социальной поддержки.

Кроме того, в Московской области действует региональный материнский капитал, а еще многодетным семьям выдают земельные участки и жилье.

В ходе проведенного опроса большая часть респондентов из 37 городов России назвала главным качеством мамы доброту. На втором месте оказалось терпение, а часть респондентов отметила, что мама должна быть достаточно строгой с ребенком.