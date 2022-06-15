Самое большое в мире Знамя Победы развернули в Волоколамске

Участники международного проекта «Непокоренные» развернули самое большое в мире знамя Победы у подножия мемориала «Героям-панфиловцам» в Волоколамском городском округе.

Размер знамя составляет 33 метра в ширину и 63 метра в длину, площадь — 2022 квадратных метра.

Для участия в акции к мемориалу приехали более 300 человек. В процессе развертывания знамени участвовали 120 человек из 13 стран. Весит полотно 200 килограммов.

Руководитель проекта «Непокоренные» Владимир Скрипниченко отметил, что знамя высотой с 20-этажный дом, а шириной — как Тверская улица. Знамя начало путь на Поклонной горе в столице, а сейчас проходит по местам боевой славы.

«Стартовал проект 12 июня на Поклонной горе от Музея Победы. Суть его заключается в том, что в рамках движения по городам воинской славы, по точкам, связанным с боями Великой Отечественной Войны, волонтеры останавливаются, посещают эти города, эти святые места. Но самое грандиозное в этом проекте — это развертывание огромного знамени победы», — рассказала заместитель главы администрации Волоколамского городского округа Ольга Буракова.