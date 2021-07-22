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    22 июля 2021, 23:38

    Самое большое панно в истории федоскинской миниатюры покажут на фестивале «Русское поле»

    Анастасия Максимовских, Натали Владимирова

    Федоскинская фабрика представит самое большое панно за всю свою историю на фестивале «Русское поле». Пока заинтригованным журналистам пришлось довольствоваться малым — им показали эскиз.

    Самое большое панно в истории федоскинской миниатюры покажут на фестивале «Русское поле»

    «Панно еще не готово, мы интригу решили сохранить», — говорит главный художник Федоскинской фабрики миниатюрной живописи Сергей Сидоров.

    Самое большое панно в истории федоскинской миниатюры покажут на фестивале «Русское поле» | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    На эскизе — две тройки лошадей. За основу взяли картину Николая Сверчкова.

    Самое большое панно в истории федоскинской миниатюры покажут на фестивале «Русское поле» | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Кстати, печей, чтобы просушить панно такого размера, на фабрике нет. Но умельцы и тут нашли выход — использовали обычный фен и плюс помогала аномальная жара.

    Самое большое панно в истории федоскинской миниатюры покажут на фестивале «Русское поле» | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    Такое панно на заказ может стоить полмиллиона рублей. Но продавать его художники не собираются. После презентации на фестивале оно вернется на фабрику — и станет его визитной карточкой.

    10-й фестиваль «Русское поле» пройдет в Москве 7 августа.