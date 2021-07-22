Самое большое панно в истории федоскинской миниатюры покажут на фестивале «Русское поле»

Федоскинская фабрика представит самое большое панно за всю свою историю на фестивале «Русское поле». Пока заинтригованным журналистам пришлось довольствоваться малым — им показали эскиз.

«Панно еще не готово, мы интригу решили сохранить», — говорит главный художник Федоскинской фабрики миниатюрной живописи Сергей Сидоров.

Источник фото: телеканал «360»

На эскизе — две тройки лошадей. За основу взяли картину Николая Сверчкова.

Источник фото: телеканал «360»

Кстати, печей, чтобы просушить панно такого размера, на фабрике нет. Но умельцы и тут нашли выход — использовали обычный фен и плюс помогала аномальная жара.

Источник фото: телеканал «360»

Такое панно на заказ может стоить полмиллиона рублей. Но продавать его художники не собираются. После презентации на фестивале оно вернется на фабрику — и станет его визитной карточкой.

10-й фестиваль «Русское поле» пройдет в Москве 7 августа.