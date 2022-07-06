Самодельную детскую площадку в селе Никитское в Раменском демонтировали по жалобам жителей

Житель села Никитское Раменского городского округа организовал около своего дома детскую площадку. После жалоб жителей на портале «Добродел», что аттракционы не соответствуют требованиям безопасности детей, владелец все демонтировал. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Раменского городского округа.

В ведомстве подчеркнули, что муниципалитет не имеет отношения к этому сносу. На сегодняшний день в селе Никитское есть сразу две детские площадки, одна универсальная, стадион, хоккейная коробка и парк отдыха. Там родители с детьми могут проводить время без опасений.

Вопрос об установке дополнительной детской площадки в Никитском возможен, но эти работы нужно прописать в плане по благоустройству городского округа.

Ранее в социальных сетях администрацию Раменского обвинили в сносе самодельной детской площадки, но, как пояснили в муниципалитете, к демонтажу руководство муниципалитета отношения не имело.