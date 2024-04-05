Подмосковье 05 апреля 2024, 14:54 Саммит финалистов международной премии добровольцев прошел в Солнечногорске Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Образовательный саммит финалистов международной премии «Мы вместе» прошел в мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске. Он объединил более 200 добровольцев из 63 регионов России.

На протяжении нескольких дней участники обменивались опытом и разрабатывали варианты развития и продвижения социально значимых проектов. Для них проводились тренинги, мастер-классы, лекции и сессии по ораторскому мастерству, развитию личного бренда, социальному проектированию и способам продвижения добрых дел.

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В формате открытого диалога участники общались с ведущими экспертами страны и представителями власти.

«У нас огромная страна, и важно, чтобы в каждом городе было место, куда люди могут прийти и получить поддержку: обучение, помещение, консультации, найти партнеров, волонтеров. И это наша цель на ближайшие годы — расширять количество тех городов, где это доступно», — отметил председатель комитета Государственной Думы по молодежной политике, руководитель платформы Добро.рф Артем Метелев.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Премия «Мы вместе» направлена на выявление и поддержку лидеров социальных изменений из числа некоммерческих организаций, волонтеров, бизнеса и журналистов и продвижение лучших социальных практик.

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