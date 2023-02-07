Подмосковье 07 февраля 2023, 17:57 Самбисты из Подмосковья завоевали золото и две бронзы на первенстве России

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Подмосковные спортсмены завоевали золотую и две бронзовые медали на первенстве России по самбо в Армавире. В соревнованиях приняли участие более 610 ребят из 74 регионов России в возрасте от 16 до 18 лет.

Самбисты сражались за путевку в сборную России и выступление на первенстве мира и Европы. Анастасия Бережкова из Подмосковья заняла первое место, Илья Уколов и Артем Зюзин — третьи места в своих весовых категориях.

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«Всегда стараемся выполнять стандартные установки в борьбе, их проговариваем перед каждой встречей. У ребят должно быть хорошее физическое и психологическое состояние. Тогда победа будет за нами», — отметил тренер спортивной школы Дмитрий Герасименко.

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Анастасия Бережкова занимается спортом почти шесть лет, выступает на соревнованиях каждый месяц.

«Мне нравится этот вид спорта, потому что благодаря ему я научилась многому: идти до конца, добиваться своих целей, иметь огромную выдержку и стойкость», — поделилась Анастасия.

Илья Уколов и Артем Зюзин занимаются спортом десять лет, являются призерами Центрального федерального округа по самбо и имеют разряды кандидатов в мастера спорта.

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