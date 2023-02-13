Подмосковье 13 февраля 2023, 14:55 Самбисты из Подмосковья завоевали 4 медали на международном турнире в Минске

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Международный турнир по самбо на призы президента Белоруссии завершился в Минске. Спортсмены из Подмосковья привезут домой две золотые, серебряную и бронзовую медали.

В Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья рассказали, что за призы турнира боролись более 100 участников из Белоруссии, России, Армении, Казахстана и Таджикистана.

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Победителем соревнований в своей весовой категории до 58 килограммов стал Илья Бакотин из Подмосковья. Его победное шествие поддержал Степан Солдатенков из Королева, который стал лучшим в весовой категории свыше 98 килограммов.

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Второе место занял борец Алексей Курначенков, представляющий Люберцы и Дзержинский. Он выступал в спортивном самбо в весовой категории до 88 килограммов.

«Белорусы хороший уровень организации показали. Они большие молодцы. Побольше бы таких турниров, стартов», — сказал после выступления Алексей. Его мнение полностью поддержал вице-президент Федерации самбо Московской области Виктор Худяков. Он сказал, что выступление на таком турнире — честь и праздник для каждого спортсмена.

Бронзовая медаль у Ивана Захарова (вес до 71 килограмма) из Подмосковья.

Незадолго до начала соревнований губернатор Московской области Андрей Воробьев пожелал подмосковным спортсменам успешного выступления на турнире.