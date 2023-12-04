Подмосковье 04 декабря 2023, 12:42 Самбисты из Подмосковья заняли пять призовых мест на Кубке России СШОР по единоборствам Московской области

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Представители Московской области добились высоких результатов на Кубке России по самбо, который проводился с 26 ноября по 2 декабря. Они удостоились одной серебряной и четырех бронзовых медалей.

Вице-чемпионом в спортивном самбо в категории свыше 98 килограммов стал Степан Солдатенков из городского округа Королев. Павел Сараев, представляющий городской округ Пушкинский, завоевал бронзу в весе до 53 килограммов. Кирилл Харьков из Сергиево-Посадского округа занял третье место в весовой категории до 88 килограммов.

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Кроме того, Артур Чичков из Королева и Павел Дрямов из Серпухова также показали высокие результаты, заняв третьи места в различных весовых категориях. Кубок России по самбо прошел в городе Кстово.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье победило в номинации «Регион России». Московскую область признали лучшим спортивным субъектом страны. Церемония награждения победителей состоялась в Кремле.

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