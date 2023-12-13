Подмосковье 13 декабря 2023, 12:43 Самбисты из Мытищ победили на первенстве Центрального федерального округа пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Первенство Центрального федерального округа по самбо прошло в Брянске. По результатам турнира спортсмены из Мытищ выиграли две золотые и одну бронзовую медали.

Всего в соревнованиях приняли участие около 400 единоборцев из 18 регионов России. Выступали юниоры в возрасте от 18 до 20 лет. Победителями в составе сборной Московской области стали Александр Миносьян и Карина Кравченко из Мытищ. Награду за третье место получила другая спортсменка из округа Елизавета Каргина.

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Теперь самбисты будут представлять регион на первенстве России. Соревнования пройдут в Казани в 2024 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали лучшим спортивным регионом России. Церемония награждения победителей прошла в Кремле.

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