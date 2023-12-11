11 декабря 2023, 15:42
Самбисты из Московской области стали призерами международных соревнований
Самбисты из Подмосковья заняли призовые места на международном гран-при. Они выиграли две бронзовые награды.
Как рассказали в Минспорте Подмосковья, финальный этап международного гран-при по самбо впервые прошел в России в городе Верхняя Пышма. Бронзовые награды получили Эльмира Кахраманова из Мытищ и Степан Солдатенков из Королева.
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В соревнованиях участвовали около 140 спортсменом из России, Узбекистана, Белоруссии, Азербайджана, Туркмении и других стран.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали лучшим спортивным регионом России. Церемония награждения победителей прошла в Кремле.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
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