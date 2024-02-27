Подмосковье 27 февраля 2024, 11:00 Самбисты из Лобни выиграли бронзу на первенстве Подмосковья Медиасток.рф

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Воспитанники «Академии спорта» в Лобне выступили на первенстве Московской области по самбо. Иван Кара и Валерий Зражевский стали бронзовыми призерами турнира.

Участие в соревнованиях приняли более 350 спортсменов младше 16 лет из 47 городов Подмосковья. Иван Кара и Валерий Зражевский из Лобни заняли 3-е место. Сейчас тренер Геворг Мосесьян готовят ребят к первенству Центрального федерального округа, которое состоится в апреле.

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Ранее в Лобне прошла зимняя велогонка «Снежные дюны». Участие в ней приняли более 120 человек. Любители проехали дистанцию в 10 километров, профессионалы — 20 километров, а дети соревновались на трассе протяженностью в 2,5 километра.

Напомним, в начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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