Подмосковье 23 ноября 2023, 13:57 Самбисты из Химок стали призерами всероссийского турнира по единоборствам Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Турнир, посвященный Дню самбо, провели в подмосковном Центре единоборств. Участниками соревнований стали свыше 300 спортсменов из регионов России. Среди призеров чемпионата оказались самбисты из Химок.

Борьба за награды развернулась среди юношей и девушек в возрасте от 10 до 14 лет. Михаил Махнев из Химок занял второе место, а Камал Ибрагимов и Кирилл Никитин выиграли бронзу.

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«Их успехи доказывают, что наш городской округ по праву носит звание спортивной столицы Подмосковья. В Химках большое внимание уделяют развитию потенциала спортсменов разных возрастов. В городском округе открывают уникальные центры, проводят мастер-классы, общие тренировки и турниры общероссийского и международного уровня», — рассказал муниципальный депутат Евгений Иноземцев.

Напомним, что в округе открыли 18 спорткомплексов за последние 10 лет. Планируются реконструкция базы по зимним видам спорта в Фирсановке, стадиона «Лунево» и строительство лыжной трассы на стадионе «Снежинка». Так же появится новый центр ледовых видов спорта в Новогорске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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