Подмосковье 08 апреля 2024, 15:23 Самбистка из Воскресенска представит Московскую область на первенстве ЦФО Медиасток.рф

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В Можайске прошло областное первенство по самбо среди юношей и девушек 12-14 лет. Воспитанница воскресенской спортивной школы по единоборствам Мария Маринова стала третьей.

В категории тяжелого веса Мария завоевала бронзовую медаль. По результатам соревнований спортсменку из Воскресенска отобрали в областной состав для участия в предстоящем первенстве Центрального федерального округа.

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