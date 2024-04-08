08 апреля 2024, 15:23
Самбистка из Воскресенска представит Московскую область на первенстве ЦФО
В Можайске прошло областное первенство по самбо среди юношей и девушек 12-14 лет. Воспитанница воскресенской спортивной школы по единоборствам Мария Маринова стала третьей.
В категории тяжелого веса Мария завоевала бронзовую медаль. По результатам соревнований спортсменку из Воскресенска отобрали в областной состав для участия в предстоящем первенстве Центрального федерального округа.
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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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