Подмосковье 03 марта 2023, 13:31 Самбистка из Подмосковья победила на всероссийских соревнованиях в Перми

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Борцы из Подмосковья завоевали золотую и бронзовую медали на чемпионате России по самбо — об этом сообщил Минспорт региона. Победителем турнира в весе до 54 килограммов стала Эльмира Кахраманова.

Это первая победа 21-летней Эльмиры на всероссийских соревнованиях. Девушка имеет золотые медали европейский турниров, а теперь добавила к своим титулам и домашнее чемпионство. Это позволит Кахрамановой защищать честь страны на чемпионате мира, который пройдет в Ереване в ноябре.

Среди мужчин отличился Степан Солдатенков. Он взял бронзу в весовой категории до 98 килограммов.

Чемпионат России проходил в Перми с 27 февраля по 2 марта. В соревнованиях приняли участие более 700 сильнейших спортсменов страны из 71 региона.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал 1 марта о том, что 50 спортивных объектов капитально отремонтируют в регионе за ближайшие пять лет. Изменится облик многих стадионов, тренировочных залов, бассейнов и ледовых катков.