Подмосковье 26 января 2023, 09:20 Самая титулованная студентка-повар Подмосковья поборется за победу на Дельфийских играх

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Молодежные Дельфийские игры пройдут в России весной. Студентка Дмитровского техникума готовится бороться за победу в номинации «Кулинарное искусство». В прошлом году он завоевала серебро.

Виктория Бородина готовится завоевать десятую медаль за победу в кулинарных конкурсах. В прошлом году на Дельфийских играх она заняла второе место, а теперь нацелена вернуться с золотом. Сейчас девушка учится на третьем курсе направления «Поварское и кондитерское дело», а когда только стала студенткой, выиграла грант и получила вознаграждение от губернатора.

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«Я люблю готовить десерты, но мне до сих пор тяжело дается муссовый десерт. В остальном — все хорошо! Я люблю кондитерку, хотя и учусь на поварском отделении. Но в жизни все пригодится: и умение готовить супы, и мясные блюда, и, конечно, торты», — сказала девушка.

Виктория несколько раз побеждала в чемпионате «Абилимпикс», а также в конкурсе профессионального мастерства для инвалидов. Девушка родилась с врожденным вывихом бедра, но уверяет, что учебе это не мешает.

Сейчас Виктория — самая титулованная студентка-повар Подмосковья. Педагоги пророчат ей большое профессиональное будущее.

Ранее губернатор встретился со школьниками, чьи отцы отправились в зону СВО. Во время разговора ученица восьмого класса Яна рассказала Андрею Воробьеву о письмах детей, которые получал ее папа.

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