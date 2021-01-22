Самая пожилая пациентка интерната из Дмитрова рассказала о самочувствии после вакцинации от ковида

Прививку от коронавируса в Дмитрове поставила 99-летняя пенсионерка. Врачи приехали в центр социальной защиты и после осмотра ввели пациентке препарат. Надежда Володина отметила внимательное отношение медиков и сказала, что хорошо себя чувствует на второй день после укола.

Надежде Володиной скоро исполнится 100 лет. За жизнь она прошла две войны, смену эпох и поколений. В это непростое время, когда пенсионеры находятся в зоне риска, женщина решила защититься от болезни, которая может дать тяжелые осложнения. Надежда Володина привилась от коронавируса сразу после начала масштабной вакцинации.

Пенсионерка сказала, что считает прививку необходимостью в сложившейся ситуации.

«Всем нужно было. До этого я вообще лекарств никаких не принимала. Ни лекарств никаких, ни уколов, ничего. А тут я тоже приняла», — поделилась Надежда Володина.

Медики уточнили, что осложнений после прививки у пациентки не наблюдалось. Сама пенсионерка отметила, что на второй день самочувствие улучшилось.

«Ну, переболела, вчера у меня целый день вообще был такой, нехороший. А сегодня уже лучше», — сказала Надежда Володина.

В дмитровском интернате для пожилых сейчас объявлен карантин. Из-за коронавируса гостей пока не пускают. Пенсионерам одиноко, но они стараются не унывать. Они, как всегда, делятся своей мудростью и жизненными советами.

«Нужно понимать, что живем мы только один раз. И что все-таки все наши дела на небесах. Надо помнить о том, что нужно делать добро, чтобы не делать зла. Больше дружить, больше помогать друг другу. Это самое главное. Тогда легче жить», — подчеркнула Надежда Володина.

Пройти вакцинацию в Подмосковье можно в 93 пунктах. Врачи используют отечественный препарат «Спутник V». Для удобства жителей также открыли более 10 мобильных пунктов. Они работают в торговых центрах.