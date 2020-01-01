Самая первая из Подмосковья в новом десятилетии. Девочка из Коломенского ПЦ появилась на свет под бой курантов

Первым ребенком, который родился в Подмосковье в новом десятилетии, стала девочка из Коломенского перинатального центра. Малышка появилась на свет в 00:05.

«Первой в Коломенском перинатальном центра родилась девочка, у Натальи из города Орехово-Зуево. Она родилась с весом в 3260 грамм, 53 сантиметра, оценки по шкале Апгар — 9/9», — рассказала «360» Анна Козлова, пресс-секретарь Коломенского перинатального центра.

Она отметила, что малышка родилась на 39 неделе беременности. Для тридцатилетней Натальи это первые роды, кесарево сечение не понадобилось — девочка появилась на свет самостоятельно.

Сейчас малышка вместе с мамой находятся в послеродовом отделении — чувствуют себя хорошо. Имя малютки пока не известно — родители ее еще не назвали.

В первый день Нового года в Подмосковье родилось гораздо больше девочек, чем мальчиков. В Министерстве здравоохранения Московской области отметили, что 1 января подмосковных семьях появилось 80% дочек и всего 20% — сыновей.