Самая низкая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в ЦФО у Подмосковья

В Московской области зарегистрирована самая низкая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний по Центральному федеральному округу. Данные за прошлый год предоставил Росстат.

В Подмосковье показатель смертности от болезней сердца и сосудов составил 476,4 случая на 100 тысяч населения, а в ЦФО он равен 579,3.

«Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности населения. Наша задача — борьба с факторами риска, выявление заболеваний на начальных стадиях и повышение качества и доступности оказания медицинской помощи. С этой целью в прошлом году мы закупили в наши больницы и поликлиники современное оборудование для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний на 1,2 миллиарда рублей», — отметила первый заместитель министра здравоохранения Московской области Екатерина Огнева.

Она добавила, что также в регионе открыли региональный сосудистый центр. Он находится в Сергиевом Посаде. Подобные центры откроют в Одинцове и Орехово-Зуеве.

Сейчас в Подмосковье функционирует 12 региональных сосудистых центров и 18 первичных сосудистых отделений. Там в экстренном и плановом порядках пациентам с инфарктами, инсультами и другими опасными заболеваниями сердца и сосудов оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь.

«Главным аспектом, влияющим на эффективность лечения, является время, когда пациент обратился за медицинской помощью. Важно, чтобы при обнаружении первых симптомов больной был как можно быстрее доставлен в больницу. Терапевтическое окно для эффективного лечения инсульта составляет около четырех часов, необратимые последствия при инфаркте наступают через два часа, если не оказывается медицинская помощь», — подчеркнула главный внештатный кардиолог Минздрава Московской области Мария Глезер.