Самая нежная, самая заботливая, самая творческая. В Химках выбрали «Супермаму-2019»

В преддверии Дня матери в Химках прошел конкурс «Супермама-2019». Лучшие мамы муниципалитета показали свое мастерство в танце, музыке и кулинарии.

Пока на сцене объявляли участников, за кулисами шли последние приготовления. Олеся Морозова, мама троих детей, к конкурсу готовилась основательно, поэтому к выступлениям подключила всю семью.

«Моя дочка очень любит выступать. Она занимается музыкой, вокалом и очень любит сцену», — сказала участница конкурса Олеся Морозова.

Источник фото: телеканал «360»

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По словам участниц конкурса, они все решили попробовать свои силы ради детей — чтобы вместе с ними рассказать историю семьи в самых трогательных номерах. Ксения Котляр не стала исключением. Ее профессия — создавать праздник, девушка владеет event-агенством. Сегодня на сцене она создала настоящее шоу вместе со своей дочерью.

«Я принимаю участие в этом конкурсе только ради ребенка — для нее, для моей принцессы. Потому что она очень любит находиться на сцене, быть в центре внимания», — отметила участница конкурса Ксения Котляр.

Источник фото: телеканал «360»

После многочисленных отборочных туров в финал конкурса вышли четыре мамы. Им предстояло продемонстрировать свои таланты в пяти номерах. Первый — совместная вокально-хореографическая постановка. Затем мамы выступали вместе с детьми. Во время третьего выступления участницы показали свои хореографические способности, в четвертом — кулинарные навыки. А в завершении они рассказывали жюри о том, что для них значит быть матерью.

Источник фото: телеканал «360»

Девушки изо всех сил старались показать все свои таланты, обаяние, грацию и шарм. Они говорили о любви к детям и о счастье материнства. Каждая из женщин определенно была в чем-то лучшей, поэтому наградить решили всех. Жюри выбрало самых творческих, нежных и успешных мам. Главный же приз достался Ксении Котляр. Она получила титул «Супермама — 2019».

Источник фото: телеканал «360»

Задачей конкурса было показать, что материнство — это прекрасно. А домашняя рутина не затянет в омут с головой, если все делать с любовью, а главное — любить себя. И с этой токи зрения все участницы конкурса — пример для подражания.

Источник фото: телеканал «360»

Международный праздник в честь матерей в России отмечают в последнее воскресенье ноября, начиная с 1998 года. Таким образом, День матери в этом году пройдет 24 ноября.