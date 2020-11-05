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    05 ноября 2020, 17:48

    Самая красивая девушка Вооруженных сил РФ нашлась в Серпухове

    Анастасия Максимовских, Екатерина Бутовская, Елена Кононова

    33-летняя Кристина Заворотная из Серпухова — инженер в ракетных войсках, а по совместительству — «Мисс „Красная звезда — 2019“». У нее два высших образования, а службу она проходит в филиале Военной академии имени Петра Великого. Сегодня девушке вручили заслуженную награду.
    Самая красивая девушка Вооруженных сил РФ нашлась в Серпухове

    Среди 48 соперниц со всей страны Кристина набрала самое большое количество голосов в конкурсе, который уже не первый год проводит газета „Красная звезда“.

    Корреспондент «360» предложила победительнице всероссийского конкурса после получения наград устроить фотосессию и заодно пообщаться.

    Нужно всегда выглядеть эффектно — и дома, и на службе

    Кристина Заворотнаямисс «Красная звезда — 2019»
    https://360tv.ru/media/uploads/article_images/2020/11/78000_%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_2020-11-05_%D0%B2_17.30.15.png
    Источник фото: телеканал «360»

    Кристине нельзя отвечать на вопросы, связанные с ее службой, зато о семье можно говорить свободно. Ее отец — военный подполковник погранвойск.

    «Я всегда смотрела на отца с такой гордостью. И сейчас смотрю. Мне всегда хотелось подобраться поближе, и у меня получилось», — делится Кристина.

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    Источник фото: телеканал «360»

    Дисциплина и жесткость всегда были ее главными качествами. Но недавно она стала мамой — и признается, что стала гораздо мягче.

    Наградить победительницу конкурса «Красная звезда» должны были гораздо раньше, но церемонию пришлось отложить из-за пандемии. Наконец, сегодня Кристина получила свою награду в филиале Военной академии имени Петра Великого в Серпухове.