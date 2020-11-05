Самая красивая девушка Вооруженных сил РФ нашлась в Серпухове

33-летняя Кристина Заворотная из Серпухова — инженер в ракетных войсках, а по совместительству — «Мисс „Красная звезда — 2019“». У нее два высших образования, а службу она проходит в филиале Военной академии имени Петра Великого. Сегодня девушке вручили заслуженную награду.

Среди 48 соперниц со всей страны Кристина набрала самое большое количество голосов в конкурсе, который уже не первый год проводит газета „Красная звезда“.

Корреспондент «360» предложила победительнице всероссийского конкурса после получения наград устроить фотосессию и заодно пообщаться.

Нужно всегда выглядеть эффектно — и дома, и на службе Кристина Заворотная мисс «Красная звезда — 2019»

Источник фото: телеканал «360»

Кристине нельзя отвечать на вопросы, связанные с ее службой, зато о семье можно говорить свободно. Ее отец — военный подполковник погранвойск.

«Я всегда смотрела на отца с такой гордостью. И сейчас смотрю. Мне всегда хотелось подобраться поближе, и у меня получилось», — делится Кристина.

Источник фото: телеканал «360»

Дисциплина и жесткость всегда были ее главными качествами. Но недавно она стала мамой — и признается, что стала гораздо мягче.

Наградить победительницу конкурса «Красная звезда» должны были гораздо раньше, но церемонию пришлось отложить из-за пандемии. Наконец, сегодня Кристина получила свою награду в филиале Военной академии имени Петра Великого в Серпухове.