Самая красивая девочка мира живет в Подмосковье? Третьеклассница из Дубны лидирует в международном конкурсе
«Была зима. Она, бедная, замерзла, но ей было интересно. Она не говорила, что замерзла. Повторяла то, что я просил — позы, эмоции, улыбки. Ребенок справился. Мне кажется, не каждый взрослый это сможет. Она в первую очередь — боец», — рассказывает фотограф Алексей Фонарев.
Она и сама считает себя бойцом — уже полгода Даша занимается карате. Ей удается совмещать занятия спортом с фотосессиями и учебой в школе.
«Я хочу стать полицейским, но не собираюсь бросать карате и фотосессии», — говорит Даша Леонова.
Камера ее любит — это отмечают все, кто работает с Дашей. Ее первый фотограф предсказывает девочке будущее фотомодели.
«Я считаю, что у Даши есть все шансы стать моделью. Надо ехать в Москву. Дети все разные. Когда они приходят на съемку, одни пугаются, убегают, даже плачут. У Даши такого не было. Она пришла и сразу слушала, что я говорю. Некоторых попросишь поднести руку к волосам. Они делают, как роботы. А она красиво складывала ручки, красиво поворачивала голову, ощущение, что у нее было много съемок, либо это — врожденный талант», — отмечает фотограф София Чилева.
К выступлениям и фотосессиям ее готовит мама. Она для нее и продюсер, и подружка, и психолог — воспитывает дочь, беседует о том, что нельзя зазнаваться.
«Она бегает с мальчишками, играет в активные игры. У нее нет такого, чтобы она встала и пошла, как звезда. Она — с косичками, в брюках. Любит брюки, это удобно. Брюки периодически рвет на заборах, если честно», — рассказывает мама Даши Ольга Леонова.
Гламурный мир глянца манит девочек своей красотой и кажущейся легкостью бытия. Но психологи предупреждают — родители должны очень внимательно отслеживать эмоциональное состояние своих детей. Многолетний опыт проведения детских конкурсов красоты за рубежом говорит, что они могут пагубно влиять на психику участниц. С одной стороны, они развивают целеустремленность и дисциплинированность. А с другой — стресс, страх не оправдать ожидания взрослых, а в случае проигрыша — разочарование и падение самооценки.
«Чтобы минимизировать психологические проблемы ребенка, родитель должен честно ответить — не является ли это реализацией его собственных амбиций. Следить за состоянием ребенка. Напоминать, что участвовать в конкурсе — интересное и полезное времяпрепровождение, а не единственный шанс на реализацию. Не лишать его детства, давать ему возможность побыть ребенком, а самому — родителем», — говорит психолог Людмила Лазарева.
Пока на конкурсе идет зрительское онлайн-голосование, оно продлится до 22 июня. Затем жюри выберет 18 лучших. Победители будут определены в каждой возрастной категории. Но корону и титул «Самая красивая девочка мира» получит только одна. Так что у всех желающих еще есть время проголосовать и поболеть за Дашу.