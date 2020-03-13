Самая красивая девочка мира живет в Подмосковье? Третьеклассница из Дубны лидирует в международном конкурсе

Третьеклассница из Дубны Даша Леонова участвует в мировом конкурсе красоты. Она занимает лидирующую позицию и в своей возрастной категории, и среди всех участниц. Их более 7 тысяч, от 0 до 17 лет. Сейчас идет зрительское онлайн-голосование. Даша уже набрала более 2,5 тысячи баллов — при том, что в среднем у участниц по 50-70 голосов.

Источник фото: телеканал «360»

«Была зима. Она, бедная, замерзла, но ей было интересно. Она не говорила, что замерзла. Повторяла то, что я просил — позы, эмоции, улыбки. Ребенок справился. Мне кажется, не каждый взрослый это сможет. Она в первую очередь — боец», — рассказывает фотограф Алексей Фонарев.

Источник фото: телеканал «360»

Она и сама считает себя бойцом — уже полгода Даша занимается карате. Ей удается совмещать занятия спортом с фотосессиями и учебой в школе.

«Я хочу стать полицейским, но не собираюсь бросать карате и фотосессии», — говорит Даша Леонова.

Источник фото: телеканал «360»

Камера ее любит — это отмечают все, кто работает с Дашей. Ее первый фотограф предсказывает девочке будущее фотомодели.

«Я считаю, что у Даши есть все шансы стать моделью. Надо ехать в Москву. Дети все разные. Когда они приходят на съемку, одни пугаются, убегают, даже плачут. У Даши такого не было. Она пришла и сразу слушала, что я говорю. Некоторых попросишь поднести руку к волосам. Они делают, как роботы. А она красиво складывала ручки, красиво поворачивала голову, ощущение, что у нее было много съемок, либо это — врожденный талант», — отмечает фотограф София Чилева.

Источник фото: телеканал «360»

К выступлениям и фотосессиям ее готовит мама. Она для нее и продюсер, и подружка, и психолог — воспитывает дочь, беседует о том, что нельзя зазнаваться.

Источник фото: телеканал «360»

«Она бегает с мальчишками, играет в активные игры. У нее нет такого, чтобы она встала и пошла, как звезда. Она — с косичками, в брюках. Любит брюки, это удобно. Брюки периодически рвет на заборах, если честно», — рассказывает мама Даши Ольга Леонова.

Источник фото: телеканал «360»

Гламурный мир глянца манит девочек своей красотой и кажущейся легкостью бытия. Но психологи предупреждают — родители должны очень внимательно отслеживать эмоциональное состояние своих детей. Многолетний опыт проведения детских конкурсов красоты за рубежом говорит, что они могут пагубно влиять на психику участниц. С одной стороны, они развивают целеустремленность и дисциплинированность. А с другой — стресс, страх не оправдать ожидания взрослых, а в случае проигрыша — разочарование и падение самооценки.

«Чтобы минимизировать психологические проблемы ребенка, родитель должен честно ответить — не является ли это реализацией его собственных амбиций. Следить за состоянием ребенка. Напоминать, что участвовать в конкурсе — интересное и полезное времяпрепровождение, а не единственный шанс на реализацию. Не лишать его детства, давать ему возможность побыть ребенком, а самому — родителем», — говорит психолог Людмила Лазарева.

Источник фото: телеканал «360»

Пока на конкурсе идет зрительское онлайн-голосование, оно продлится до 22 июня. Затем жюри выберет 18 лучших. Победители будут определены в каждой возрастной категории. Но корону и титул «Самая красивая девочка мира» получит только одна. Так что у всех желающих еще есть время проголосовать и поболеть за Дашу.