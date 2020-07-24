Самая красивая 10-летняя девочка в мире живет в Дубне. Как изменилась ее жизнь после победы в конкурсе?

Даша Леонова из Дубны стала самой красивой в мире 10-летней девочкой. Теперь она даже сама зарабатывает — демонстрирует школьную форму. Что изменилось в ее жизни? Как она себя чувствует в новом статусе, появились ли поклонники?

Теперь 10-летняя Дарья Леонова сама зарабатывает деньги — снимается в рекламе. Уже демонстрировала наряды известного бренда детской одежды из Санкт-Петербурга. Готовится к съемке по контракту — будет показывать школьную форму. Первую зарплату планирует потратить на путешествие. Юная модель из Дубны стала нарасхват.

Девочка недавно победила в международном онлайн-конкурсе красоты. Мама рассказала, что модельной ее внешность впервые назвали друзья семьи.

«Даша всегда была худенькой, занималась гимнастикой в детстве. В четыре года, когда нас впервые заметил фотограф, я отметила про себя, что, возможно, у Даши получится», — рассказала Ольга Леонова, мама Дарьи.

Свое утро самая красивая в мире 10-летняя девочка начинает не с завивки ресниц, а с зарядки. Много времени посвящает карате. Не слишком традиционный вид спорта для красотки с локонами.

«После победы в конкурсе у меня ничего не изменилось внутри. Я, как была девочкой, так и осталась обычной девочкой. Я горжусь победой, но не пытаюсь это выявить», — отметила Дарья Леонова, победительница конкурса красоты.

Малышка не зазнается, хотя обошла более семи тысяч соперниц. В конкурсе ее фотографии собрали самое большое число голосов. Появились даже первые поклонники. Дарья признается, что это ее смущает. Говорит — хотя бы пока хлопот от них нет. Под окнами серенады не поют, стены в подъезде не расписывают.

Подружки часто берут у Дарьи взаймы платья. Их у юной модели очень много — два шкафа. Профессия обязывает. За шесть лет накопилось столько, что обеим младшим сестрам не сносить.

После конкурса жизнь Дарьи начала меняться. Ее данные теперь — в каталогах моделей. Все больше поступает приглашений на кастинги. Звонки из агентств не прекращаются. Теперь девочка поставила себе новую цель — сняться в кино.