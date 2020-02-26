Самая добрая собака. В Ногинске-9 ищут новых хозяев для пострадавшего от живодеров пса

В приюте Вороша называют самым добрым в мире великаном. Еще месяц назад этот пес не мог ходить — в конце января он поступил в приют с многочисленными следами от пуль. Факт обстрела подтвердился, когда сделали рентгеновский снимок. Сейчас за собакой приглядывают в приюте и ищут псу новых хозяев.

Когда Ворош поступил в приют, врачи обнаружили под кожей собаки многочисленные осколки. Удалить их невозможно — они проникают прямо в мышцы. Одну пулю удалось извлечь при обработке.Теперь животное находится под наблюдением и контролем специалистов. Неизвестно, как организм поведет себя в дальнейшем.

Ворош и еще пять собак жили в Ногинске-9 у местного рынка. По словам жителей, пес в ошейнике появился здесь еще два года назад после очередного дачного сезона. Сначала он ждал у общежития, что за ним вернутся хозяева. Но чуда не произошло, и он прибился к стае чипированных собак, которые прошли стерилизацию и вакцинацию в приюте и угрозы не представляли.

Источник фото: телеканал «360»

«В ночь на 30 января я гуляла со своим щенком и услышала хлопки и визг собак. Потом увидела убегающих собак. Я хотела их найти, но так и не нашла», — рассказала волонтер Ирина Квашнина.

Вороша каждый день подкармливала Раиса Виноградова. Женщина торгует на этом месте ежедневно уже 30 лет. По ее словам, пес громко стонал, не мог повернуться.

Жители забили тревогу, когда собаки начали пропадать одна за другой. Одного погибшего животного сотрудники службы отлова нашли у здания бывшего детского сада. Сейчас из всей стаи осталась только одна собака. Она напугана и к людям не подходит.

«Мы на 100 процентов уверены, что произошло это здесь. Это было под утро, я читала книгу и услышала визги собак. Я поняла, что что-то случилось, но побегала здесь и никого не нашла», — рассказала волонтер Елена Тарасова.

Охранник рынка заявил, что в его смену ничего подозрительного на рынке не происходило.

Сразу же, как стало известно о характере ранений собаки, волонтеры написали заявление в полицию.

«16 февраля в дежурную часть отдела полиции по городскому округу Черноголовка поступило сообщение от жителей о том, что в Ногинске-9 найдены несколько раненых собак. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации», — рассказала старший инспектор по связям со СМИ МУ МВД России «Ногинское», капитан внутренней службы Валентина Лаврентьева.

Источник фото: телеканал «360»

Вороша привезли на осмотр в ветклинику. Пес, несмотря на страшный случай, на людей не озлобился — в каждом прохожем ищет хозяина. Сейчас «великан» чувствует себя хорошо — раны зажили. Его осмотрели и измерили температуру. Она в норме, общего воспаления нет. О возврате его обратно на рынок и речи не идет. Сейчас работники приюта подыскивают Ворошу новый дом.