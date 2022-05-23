Самая большая в России автозаправка появилась в Котельниках

Самую крупную в России заправку для автомобилей открыли в Котельниках. Она одновременно сможет принять 40 машин, а также обслужит электрокары.

На новой заправке разместили супермаркет более чем с пятью тысячами товаров, мойку самообслуживания WashTec, кассы и не только.

Пропылесосить салон или подкачать шины можно бесплатно. Это заправка АЗС 060 от компании «Нефтьмагистраль» на 12-м километре МКАД.

Как рассказал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин, точкам подзарядки электрокаров регион уделяет особое внимание. Это направление развивает и компания «Нефтьмагистраль».

Скоро будет открыто еще одно инновационное автозаправочное пространство для жителей и гостей региона Александр Самарин.

На площадке в Котельниках электромобиль удастся зарядить за 15 минут — это в пять-семь раз быстрее, чем обычно. Для этого установили две станции.

Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин добавил, что открытие этого объекта позволило создать новые рабочие места.

«Строительство заправочного комплекса „Нефтьмагистраль“ имело особое значение. Этот проект позволил создать более 200 рабочих мест, что чрезвычайно ценно», — сказал он.

Как подчеркнул коммерческий директор «Нефтьмагистрали» Сергей Соловьев, компания стремится сделать инфраструктуру для электрокаров максимально удобной.