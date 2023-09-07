Важное 07 сентября 2023, 13:08 Андрей Воробьев: у Подмосковья самая большая в России программа капитального ремонта домов Воробьев: 4,8 тысячи домов капитально отремонтируют за три года в Подмосковье

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Крупнейшую в России программу капитального ремонта жилых домов реализуют в Подмосковье. За девять лет перемены ощутили свыше трех миллионов человек. Еще около 4,8 тысячи многоквартирных домов обновят за три года, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Всего в Подмосковье 57 тысяч многоквартирных домов, из них 44 тысячи вошли в программу капитального ремонта.

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«Для жителя уютный дом — не только про собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все это исправно функционировало и радовало глаз, необходимы забота и своевременное обновление», — сказал Андрей Воробьев.

За девять лет отремонтировали свыше 16,5 тысячи жилых домов. Это коснулось более чем трех миллионов человек.

В Подмосковье самая большая в стране программа капремонта — и по количеству домов, и по объемам реализации. Андрей Воробьев

Благодаря капитальному ремонту обновляют кровли, фасады, инженерные системы, газоснабжение, лифты и не только. Часто это синхронизируют с благоустройством дворов, чтобы в разные периоды не доставлять жителям неудобств.

Пресс-служба губернатора Московской области

На сегодняшний день больше всего домов привели в порядок в Серпухове, Можайске, Подольске, Балашихе, Богородском округе.

«В ближайшие три года в 1,8 тысячи объектов мы отремонтируем системы газоснабжения. Уже в этом году заменим 469 лифтов в 168 домах, кровлю — в 174. Обновим 137 фасадов, а там, где это необходимо, и фундамент», — рассказал губернатор.

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