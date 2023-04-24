Подмосковье 24 апреля 2023, 22:44 «Сам иногда пользуюсь». Песков похвалил работу приложения «Добродел» Песков похвалил работу интернет-портала «Добродел» и назвал его «шикарным» Фотобанк Московской области

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков похвалили работу приложения «Добродел» и рассказал, что сам иногда им пользуется. Своими впечатлениями о портале, который предназначен для решения проблем жителей Подмосковья, представитель Кремля рассказал на марафоне «Знание. Первые», сообщило РИА «Новости».

Песков сообщил, что все руководство администрации президента с определенной очередностью ведет прием россиян. При этом он отметил, что часть проблем можно решать с помощью «Добродела».

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Пресс-секретарь президента привел пример, когда на прием попадает человек из отдаленной части Подмосковья и жалуется на то, что к их деревне не могут проложить 200 метров дороги.

«Я говорю: прекрасно, вы в „Добродел“ отправляли вот через приложение или звонили? А „Добродел“ это приложение такое Московской области, которое, кстати говоря, шикарно работает. Шикарно работает, я сам им даже иногда пользуюсь», — сообщил политик.

Но, как правило, люди никуда не обращаются, а сразу идут к президенту. Причем таких очень много, подчеркнул Песков. Это объясняется высоким уровнем доверия главе государства соотечественниками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил жителям региона пройти онлайн-опрос на портале «Добродел» о том, каких перемен не хватает в области, а какие стали заметными и долгожданными. опрос проводится в преддверии традиционного обращения главы региона к жителям в мае.