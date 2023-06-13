Подмосковье 13 июня 2023, 09:20 Салтыковскую гимназию в Балашихе капитально отремонтируют к августу

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Капитальный ремонт Салтыковской гимназии на Носовихинском шоссе в Балашихе завершится в августе. Сейчас готовность объекта составляет 60%.

Глава городского округа Балашиха, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров вместе с профильными заместителями и депутатами побывал на стройке во время выездного совещания.

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«В рамках реконструкции сделали новую кровлю, сейчас утепляем фасад. Произведен демонтаж существующих инженерных систем, создаются новые, выполняется монтаж бойлеров для подогрева воды. Также мы увеличили размер пищеблока и столовой, постарались учесть пожелания руководителей образовательного учреждения и учителей», — сказал Сергей Юров.

Сейчас на объекте работают 60 человек, их число вырастет на новом этапе работ. Работы ведутся в соответствии с графиком.

«Черновая часть уже практически завершена, заканчиваем штукатурить стены и стяжку полов. Высокая степень готовности по внутренним инженерным сетям и холодному, горячему водоснабжению, отоплению, вентиляции», — отметил заместитель генерального директора предприятия «Балашихинские коммунальные системы» Владимир Синякин.

Салтыковская гимназия является одной из старейших школ в Балашихе — учреждение отметит 115-летие в 2024 году. Там обучаются около 700 детей и работают 89 педагогов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона рассказал о строительстве новых школ и детских садов.

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