Подмосковье 20 июля 2023, 10:06 Салтыковскую гимназию капитально отремонтируют в Балашихе к 1 сентября пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Салтыковскую гимназию в Балашихе откроют после капитального ремонта 1 сентября. Там заменят инженерные сети, утеплят фасад, обновят входные группы и внутренние помещения, благоустроят территорию.

Салтыковская гимназия является одной из старейших школ Балашихи. Учреждение отпразднует 115-летие в 2024 году. Там учится около 700 детей, занятия ведут 89 педагогов.

«Здесь хорошая строительная готовность. Но подрядчику есть еще над чем работать с точки зрения запараллеливания целого ряда работ, чтобы сдать это образовательное учреждение раньше. Соответствующие поручения сегодня дал, и на следующей неделе посмотрим, как они будут исполнены», — сказал глава городского округа Балашиха, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров.

Капитальный ремонт здания на Носовихинском шоссе ведется в рамках президентской программы.

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